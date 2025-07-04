Fethiye'deki iki mahallede asfalt çalışması sürüyor

Yol yapım çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydeden Karaca, "Üzümlü ve İncirköy mahallelerimizde vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. İlçemizdeki 41 mahallemizde önceden planladığımız şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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