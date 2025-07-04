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        Fethiye'deki iki mahallede asfalt çalışması sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yeşilüzümlü ve İncirköy mahallelerinde asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:15
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        Fethiye'deki iki mahallede asfalt çalışması sürüyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yeşilüzümlü ve İncirköy mahallelerinde asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, çalışmanın Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce yürütüldüğünü bildirdi.

        Yol yapım çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydeden Karaca, "Üzümlü ve İncirköy mahallelerimizde vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. İlçemizdeki 41 mahallemizde önceden planladığımız şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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