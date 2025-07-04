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        Marmaris'te balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli ilk kez sergilendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıl önce balıkçıların ağına takılan, ardından koruma altına alınan 2 bin 200 yıllık bronz kadın heykeli ilk kez sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 23:12 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:12
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        Marmaris'te balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli ilk kez sergilendi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıl önce balıkçıların ağına takılan, ardından koruma altına alınan 2 bin 200 yıllık bronz kadın heykeli ilk kez sanatseverlerle buluştu.

        Hisarönü Körfezi'nde 17 Kasım 2020'de "Azimler" isimli trol teknesindeki balıkçıların ağına, başı ve kolları eksik, içi boş döküm şeklinde yapılmış bronz heykel takıldı.

        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bildirildikten sonra yetkililerce Marmaris Müzesi'ne aynı gün nakli yapılan heykel, tuzdan arındırılarak gerekli koruma önlemleri alınıp İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na götürüldü.

        Konservasyon işlemleri tamamlanan heykel, sergilenmek üzere yeniden Marmaris Müzesi'ne getirildi.

        - Bölgedeki kazılardan çıkan eserlerle ilk kez sergileniyor

        Bronz kadın heykeli ve kazılardan çıkarılan bazı eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hayata geçirilen "102 Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında "Denizden Gelen Kadın" adlı sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Emlak Daire Başkanı Fügen Karaman, Marmaris Kale Müze'de düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu'nun geleneksel değerlerini çağdaş bir yaklaşımla birleştirerek sergilediklerini söyledi.

        - 93 eser ilk kez sergileniyor

        Kültürel zenginliği farklı temalarda çoğunlukla ilk kez sergilenen eserler aracılığıyla ziyaretçileri sunduklarına dikkati çeken Karaman, "Hedefimiz sergilerimizle Cumhuriyet'in emanetçisi olacak gelecek nesillerin geçmişini, köklerini, bilerek tanıyarak kültürel mirasımıza sahip çıkmalarını ve gözetmelerini sağlamak. Sergimizde yer alan 95 eserden 93'ü ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Aralarından sergiye adını veren bronz heykel restorasyonu yapılarak hazırlandı." diye konuştu.

        Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey de bir zamanlar kalenin komutan odası olarak kullanılan bölümünün sergi salonu haline getirildiğini dile getirdi.

        Yeni sergi salonunun Marmaris Kale Müze'ye katkı sunmasını beklediklerini belirten Atabey, "Müzemizi 30 bin ziyaretçiden 150 binlere ulaştırdık. 2024 yılında müzeyi 155 bin 831 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında artış devam etmektedir. 2025 yılında ilk 6 ayda 55 bin 531 kişiye ulaştık. Yıl sonunda 180 binlere ulaşmayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da ilçedeki 4 arkeolojik kazıya destek olduklarını sanat ve kültüre desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

        - Bronz heykel

        Milattan önce 2. yüzyıl Helenistik dönem özellikleri gösteren ancak Roma dönemi eseri olduğu belirlenen bronz kadın heykeli, khiton üzerine hymation (Helenistik ve Roma dönemi kıyafetleri) giymiş olarak tasvir edilmiş.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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