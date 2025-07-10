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        Fethiye'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 23:57 Güncelleme: 10.07.2025 - 23:57
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        Fethiye'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        M.T. idaresindeki 48 ARG 079 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı'nda, Adnan Durukan yönetimindeki 48 H 3142 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Durukan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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