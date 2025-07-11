Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 21 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 21 çocuk için sünnet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 21 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 21 çocuk için sünnet töreni gerçekleştirildi.

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen sünnet şöleninde, tarihi Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı sonrası sünnet mevlidi okutuldu.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, burada sünnet edilen çocukların ailelerini tebrik etti.

        Akbıyık, gazetecilere, toplu sünnetlerin, köylerde, kasabalarda ve şehirlerde hayır ve iyi bir davranış olarak devam ettirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde sünnet şölenleri düzenlediklerini söyledi.

        Çocuklara farklı etkinlikler ve eğlenceler düzenleyerek, unutamayacakları bir gün yaşatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Vural, Bölge Müdürlüğü olarak Muğla'da 21, toplamda ise 117 çocuğa sünnet organizasyonu yaptıklarını kaydetti.

        Cami avlusundan davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kortej halinde gelen çocuklar ve aileleri, süslenen üstü açık otobüsle şehir turu yaptı.

        Mehteran gösterisi eşliğinde Muğla Öğretmenevi'nde devam eden şölende yemek ikramında bulunuldu, çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

        Protokol üyeleri de çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek

        Benzer Haberler

        Marmaris ve Datça'da "Anıtsal Mekanlarda Anıtsal Konserler" etkinliği düzen...
        Marmaris ve Datça'da "Anıtsal Mekanlarda Anıtsal Konserler" etkinliği düzen...
        Datça'ya yeni ambulans tahsisi yapıldı
        Datça'ya yeni ambulans tahsisi yapıldı
        Datça'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Datça'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Semih Şentürk, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olmak istiyor
        Semih Şentürk, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olmak istiyor
        22. Gümüşlük Müzik Festivali 16 Temmuz'da başlayacak
        22. Gümüşlük Müzik Festivali 16 Temmuz'da başlayacak
        Muğla'da aromatik üretimler ekonomiye katkı sağlıyor
        Muğla'da aromatik üretimler ekonomiye katkı sağlıyor