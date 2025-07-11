Datça'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
İskele Mahallesi Özbel mevkisinde park halindeki taksi henüz belirlenemeyen nedenle hareket haline geçerek tarlaya devrildi.
Bu sırada aracı durdurmaya çalıştığı öğrenilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kazım Yılmaz Bulvarı'nda da bir motosikletin neden olduğu ve altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.