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        Marmaris'te kadına şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadına şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:19
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        Marmaris'te kadına şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadına şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Marmaris Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Armutalan Mahallesi'nde 2 Haziran'da bir restoranda meydana gelen kadına şiddet görüntülerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı durusu vardır. Söz konusu olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. İşletme ve çalışanlarla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup, gelişmeler tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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