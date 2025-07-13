Bodrum açıklarında demirli motoryatta yangın çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.
Türkbükü önlerinde demirli "Melinay" isimli motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, motoryat kullanılamaz hale geldi.
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