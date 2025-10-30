Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "Silver Whisper" kruvaziyeriyle Bodrum'a 340 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Silver Whisper" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 340 turist getirdi.

        Giriş: 30.10.2025 - 14:02 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:02
        "Silver Whisper" kruvaziyeriyle Bodrum'a 340 turist geldi
        Bahamalar bayraklı "Silver Whisper" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 340 turist getirdi.

        Rodos Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 186 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştı.

        Gemide çoğu ABD'li 340 yolcu ve 294 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistlerden bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyerek güneşli havanın tadını çıkardı, bazıları da çarşıyı gezerek alışveriş yaptı.

        Günübirlik turlara katılan turistler ise ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

        "Silver Whisper"ın sonraki durağının Pire Limanı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

