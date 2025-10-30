"Silver Whisper" kruvaziyeriyle Bodrum'a 340 turist geldi

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistlerden bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyerek güneşli havanın tadını çıkardı, bazıları da çarşıyı gezerek alışveriş yaptı.

