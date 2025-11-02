Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da 10 ayda 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        DURMUŞ GENÇ - Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:47 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:47
        Muğla'da 10 ayda 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        DURMUŞ GENÇ - Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Türkiye'ye gelerek irtibat kurdukları göçmen kaçakçılarının vaatlerine kanan ve Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen düzensiz göçmenler, yasa dışı geçiş için deniz kıyısındaki ormanlık alanlarda buluşuyor.

        Yasa dışı geçişlerin önüne geçmek ve düzensiz göç rotasında yaşanabilecek can kayıplarını engellemek amacıyla jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor.

        Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz ve Fethiye-Seydikemer kara yollarında ekipler, her gün yüzlerce aracı ve binlerce kişiyi kontrol ediyor.

        Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Mobil Göç Noktası araçlarında yabancıların kimlik sorgulamaları yapılıyor.

        - 420 operasyon düzenlendi

        AA muhabirinin, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bu yılın ocak-ekim döneminde 420 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı. 506 göçmen kaçakçısı tutuklanırken, 119 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaçak geçişlerde kullanılan 201 araca el konuldu.

        Düzensiz göçle mücadele çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre kararlı ve kesintisiz biçimde sürdürülüyor.

        Bölgedeki denetimler sayesinde düzensiz göçmen sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 azalış yaşandı.

