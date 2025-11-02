Muğla'da 10 ayda 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı

DURMUŞ GENÇ - Düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla ve ilçelerinde yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 6 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 506 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Türkiye'ye gelerek irtibat kurdukları göçmen kaçakçılarının vaatlerine kanan ve Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen düzensiz göçmenler, yasa dışı geçiş için deniz kıyısındaki ormanlık alanlarda buluşuyor.

Yasa dışı geçişlerin önüne geçmek ve düzensiz göç rotasında yaşanabilecek can kayıplarını engellemek amacıyla jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor.

Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz ve Fethiye-Seydikemer kara yollarında ekipler, her gün yüzlerce aracı ve binlerce kişiyi kontrol ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Mobil Göç Noktası araçlarında yabancıların kimlik sorgulamaları yapılıyor.