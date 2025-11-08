Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da yapılan uygulamalarda 24 araç sürücüsüne 27 bin lira ceza kesildi

        Datça ilçesinde düzenlenen uygulamalarda, 24 araç sürücüsüne 27 bin 354 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da yapılan uygulamalarda 24 araç sürücüsüne 27 bin lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Datça ilçesinde düzenlenen uygulamalarda, 24 araç sürücüsüne 27 bin 354 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasında 288 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 48 araç da kontrol edildi.

        Ekiplerce, metruk binalar ve çevreleri ile umuma açık eğlence mekanları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddeler de denetlendi.

        Uygulama kapsamında 24 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 27 bin 354 lira cezai işlem uygulandı.

        Bir kıraathaneye de kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edildiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Bodrum'da fidan dikim etkinlikleri düzenlendi
        Bodrum'da fidan dikim etkinlikleri düzenlendi
        Muğla'da Atatürk sevgisi şiirle taçlandı
        Muğla'da Atatürk sevgisi şiirle taçlandı
        Bodrum Belediyesi çocukları doğayla buluşturdu
        Bodrum Belediyesi çocukları doğayla buluşturdu
        Tıp Fakültesi öğrencileri 'lösemili' çocuklara dikkat çekti
        Tıp Fakültesi öğrencileri 'lösemili' çocuklara dikkat çekti
        Datça'da 'huzur ve güven' uygulaması 24 sürücü ve 1 iş yeri cezadan kaçamad...
        Datça'da 'huzur ve güven' uygulaması 24 sürücü ve 1 iş yeri cezadan kaçamad...
        Marmaris Ortaokulu'nun spor salonu yenilendi
        Marmaris Ortaokulu'nun spor salonu yenilendi