        Türkiye şehitlerini uğurluyor

        Türkiye şehitlerini uğurluyor

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:45 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:45
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Askeri uçakla Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'na getirilen şehit Kuran'ın naaşı, protokol üyelerince karşılandı.

        Saygı duruşunda bulunulup şehidin öz geçmişinin okunduğu törende İl Müftüsü Rüstem Can tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

        Şehidin naaşı, cenaze nakil aracına konularak toprağa verilmek üzere Ekinanbarı Mahallesi'ne uğurlandı.

        Ekinanbarı İlkokulunun bahçesinde düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı, tören mangası eşliğinde Ekinanbarı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

        Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

        Törene şehidin babası Osman, annesi Huriye, eşi Gülşah, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas Kuran ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla milletvekilleri, eski milletvekili Aydın Ayaydın, Garnizon Komutanı ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

