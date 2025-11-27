Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen 2 kişi gözaltına alındı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:00 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen 2 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen 2 kişi gözaltına alındı.

        Milas ilçesinde bir vatandaş, seyir halindeki otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olay çok sayıda kişinin tepkisini topladı.

        Görüntüler üzerine çalışma başlatan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.G. (50) ve M.Y'yi (33) yakaladı. Yapılan incelemede köpek şüphelilerin evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla her iki şüpheli, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Marmaris'te yol kenarlarındaki bitkiler öğütme aparatıyla temizleniyor
        Marmaris'te yol kenarlarındaki bitkiler öğütme aparatıyla temizleniyor
        Muğla Büyükşehir Yatağan pazar yerini yeniliyor
        Muğla Büyükşehir Yatağan pazar yerini yeniliyor
        Yatağan'da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı
        Yatağan'da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı
        Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neslinur'un ölümüne inceleme (2)
        Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neslinur'un ölümüne inceleme (2)
        Öğretmenler kan bağışında bulundu
        Öğretmenler kan bağışında bulundu
        Muğla Büyükşehir İtfaiyesi afetlere hazırlıkta bir adım daha attı
        Muğla Büyükşehir İtfaiyesi afetlere hazırlıkta bir adım daha attı