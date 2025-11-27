Muğla'da köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen 2 kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen 2 kişi gözaltına alındı.
Milas ilçesinde bir vatandaş, seyir halindeki otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olay çok sayıda kişinin tepkisini topladı.
Görüntüler üzerine çalışma başlatan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.G. (50) ve M.Y'yi (33) yakaladı. Yapılan incelemede köpek şüphelilerin evinin bahçesinde ölü bulundu.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla her iki şüpheli, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.
