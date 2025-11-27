Muğla'da köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen 2 kişi gözaltına alındı

Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla her iki şüpheli, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.G. (50) ve M.Y'yi (33) yakaladı. Yapılan incelemede köpek şüphelilerin evinin bahçesinde ölü bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.