Bodrum'da Tırhandil Kupası 10. Kış Trofesi'nin ilk etabı yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Tırhandil Kupası 10. Kış Trofesi" yarışlarının ilk etabı gerçekleştirildi.

Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Ağanlar Tershanesi, Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Era Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarış, Bodrum açıklarında yapıldı.

Tırhandil Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Erim Önüt, yarışların, Bodrum'un geleneksel ahşap teknesi tırhandilin yaşatılması, tanıtılması ve bu zanaatın kuşaktan kuşağa aktarılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Tırhandillerin gelişimini görmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Önüt, tırhandillerin Bodrum kültürünün çok önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

İki gün süren yarışlarda "Derya Kaptan" isimli tekne birinci, "Hızır 1" ikinci ve "Belgiz G." de üçüncü oldu. ​​​​​​​