Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile biri çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

