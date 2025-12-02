Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 19:54 Güncelleme: 02.12.2025 - 19:54
        Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İbrahim Uysal'ın kullandığı 07 SEG 37 plakalı motosiklet, Fethiye-Çameli kara yolunda devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

