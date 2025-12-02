Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İbrahim Uysal'ın kullandığı 07 SEG 37 plakalı motosiklet, Fethiye-Çameli kara yolunda devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, kurtarılamadı.
