Datça'da öğrencilere acil sağlık hizmetlerinin önemi anlatıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Datça Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Abbas Akgün, Reşadiye Kazım Yılmaz İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

