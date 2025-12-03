Datça'da yeni hükümet konağının inşaat çalışmalarına başladı
Muğla'nın Datça ilçesinde yeni hükümet konağının inşaat çalışmalarına başlandı.
Kaymakam Murat Atıcı, hafriyat faaliyetlerinin sürdüğü alanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek yeni kamu kompleksi tamamlandığında kaymakamlık, adliye ve emniyet birimlerini tek çatı altında toplayacak.
Muğla Valiliği himayesinde ve Datça Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen projenin 2026 içerisinde tamamlanması bekleniliyor.
