Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da 18 kişinin öldüğü düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin iddianame kabul edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen şüphelinin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:48 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 18 kişinin öldüğü düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin iddianame kabul edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen şüphelinin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 27 sayfalık iddianamede, 11'i tutuklu toplam 15 sanık hakkında, "olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan ise 8'er yıla kadar hapis cezası istendi.

        Tutuklu sanıklar A.Ç, A.B, C.Ç, F.E, F.A, G.Y, M.D.E, Ö.Ç, S.T, S.Y ve Z.Ş. ile tutuksuz sanıklar B.Ü, H.U, O.S.D ve E.G. hakkında açılan davada, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtildi.

        İddianamede, olayda göçmen kaçakçısı Özkan K. ile aralarında çocukların da bulunduğu 17 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

        Sağ kurtulan Abdullah Kohestani'nin ifadesinde, tekneye birlikte bindikleri arkadaşı Soroush Jamali'nin cesedinin bulunamadığını söylediği, Masihullah Painda'nın ise cesetler arasında kardeşi Mohammed Elyas Painda'nın olmadığını beyan ettiği aktarıldı.

        Jamali ve Painda'nın cesetlerinin bulunamamasına rağmen hayatlarını kaybettiklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

        Ayrıca Kohestani'nin yanı sıra Sayed Muslim Azimi'nin de kazadan sağ kurtulanlar arasında olduğu belirtildi.

        İddianamede, sanıklar A.Ç, F.E. ve S.T'nin, "GNL" isimli tekneyi 23 Ekim 2025'te sahilden denize indirdikleri, tekneyi kullanan S.T'nin Gümbet Limanı'na doğru hareket ettiği bilgisine yer verildi.

        En fazla 5 kişi taşıma kapasitesi bulunan tekneye kaptanla birlikte toplam 22 kişinin bindirildiği, teknede can yeleği gibi yolcu güvenliğine yönelik herhangi bir ekipmanın bulunmadığı ve motorun arızalı olduğu tespiti de iddianamede yer aldı.

        İddianamede, sanıkların, teknenin batabileceğini ve motorun arızalanabileceğini öngörmelerine rağmen, "olursa olsun" düşüncesiyle hareket ettikleri vurgulandı.

        Davanın ilk duruşması 27 Nisan'da Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

        - Olay

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında geçen yıl 24 Ekim'de teknenin batması sonucu 1'i organizatör şüphelisi 18 kişi ölmüş, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Muğla'da baba ve oğlunu öldüren, anneyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Muğla'da baba ve oğlunu öldüren, anneyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Bodrum FK kupada sıfır çekti
        Bodrum FK kupada sıfır çekti
        Muğla'da bir öğrencinin isteği üzerine okula kamyonla kar getirildi
        Muğla'da bir öğrencinin isteği üzerine okula kamyonla kar getirildi
        Fethiyespor havlu attı
        Fethiyespor havlu attı
        Köyceğiz'de öğrencilere kar sürprizi
        Köyceğiz'de öğrencilere kar sürprizi
        18 kişinin öldüğü lastik bot faciasında sanıklara 20'şer kez ağırlaştırılmı...
        18 kişinin öldüğü lastik bot faciasında sanıklara 20'şer kez ağırlaştırılmı...