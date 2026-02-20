Canlı
        Muğla Haberleri

        Muğla'da 2 bin kişilik iftar çadırı kuruldu

        Muğla'da, Menteşe Belediyesinin ramazan ayı kapsamında kurulan iftar çadırında her gün 2 bin kişiye iftar yemeği verilecek.

        Giriş: 20.02.2026 - 00:03 Güncelleme: 20.02.2026 - 00:03
        Muğla'da 2 bin kişilik iftar çadırı kuruldu
        Muğla'da, Menteşe Belediyesinin ramazan ayı kapsamında kurulan iftar çadırında her gün 2 bin kişiye iftar yemeği verilecek.


        Menteşe Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan çadırda ramazan ayı boyunca her gün farklı bir hayırseverin desteğiyle iftar yemekleri verilecek.


        Kent Meydanı’nda kurulan iftar çadırının ramazan ayı boyunca hizmet verileceği, vatandaşların ücretsiz olarak iftar yapabileceği bildirildi. Programın, toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor.


        Öte yandan Kötekli Mahallesi’nde bulunan Kent Lokantası’nda da hayırsever destekleriyle iftar yememeği verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

