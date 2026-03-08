Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da kontrolden çıkıp iş yerine giren otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 11:17
        Harun A'nın (32) kullandığı 20 ABG 819 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir işletmeye girip devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araç içerisinde sıkışan sürücü Harun A. ile yolcular Hüzeyma A. (22) ve Berkay Samet T. (29) ekiplerin çalışmasıyla güçlükle çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, otomobilin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kara yolunu aşıp iş yerine hızla girmesi ve ortamı dumanın kaplaması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

