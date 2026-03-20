Bodrum'da konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.



Ortakent Mahallesi Müskebi Caddesi'nden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, narenciye bahçesinde üç işçi koğuşu ve depo olarak kullanılan konteynerdeki yangına müdahale etti.



Yapılan çalışma sonucu kontrol altına alınan konteynerler kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkışıyla ilgili bölgede inceleme yapıldı.

