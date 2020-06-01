Seyahat yasa\u011f\u0131n\u0131n kalkmas\u0131yla birlikte yola \u00e7\u0131kan tatilciler Bodrum\u2019a ula\u015ft\u0131. Yo\u011funlu\u011fu tahmin eden emniyet g\u00fc\u00e7leri k\u0131rm\u0131z\u0131 alarma ge\u00e7erek trafik uygulama noktalar\u0131nda kontrolleri en \u00fcst seviyeye \u00e7\u0131kard\u0131. Bodrum\u2019da evleri bulunan tatilciler seyahat yasa\u011f\u0131n\u0131n kalkmas\u0131yla birlikte yola \u00e7\u0131kt\u0131. \u00d6zellikle \u0130stanbul ve Ankara\u2019dan gelen tatilciler Torba kav\u015fa\u011f\u0131nda yo\u011funluk olu\u015fturdu. Gece yar\u0131s\u0131 yola \u00e7\u0131kan tatilciler \u00f6\u011flen saatlerinde Bodrum\u2019a ula\u015ft\u0131. Olas\u0131 yo\u011funlu\u011fu tahmin eden Bodrum \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Bodrum \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 il\u00e7e giri\u015finde geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. \u015eehir d\u0131\u015f\u0131ndan gelen \u00f6zellikle 34 ve 06 plakal\u0131 ara\u00e7larda ate\u015f \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc ve kimlik kontrol\u00fc yap\u0131ld\u0131. Ekiplerin kontrollerinin ard\u0131ndan il\u00e7eye gelen tatilciler Bodrum\u2019a g\u00fcvenli bir \u015fekilde giri\u015f yapt\u0131. Yasak kalkar kalkmaz haz\u0131rl\u0131klar ba\u015flad\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n 1 Haziran\u2019da seyahat yasa\u011f\u0131n\u0131n kalkaca\u011f\u0131n\u0131 m\u00fcjdelemesinin ard\u0131ndan hafta sonu soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 olan illerden \u00f6zellikle \u0130stanbul\u2019da ya\u015fayan vatanda\u015flar haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlayarak 1 Haziran gecesi yola \u00e7\u0131kt\u0131. \u00d6\u011flen saatlerinde Bodrum\u2019da olan tatilciler rahat bir nefes ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, \u201cGece yasak kalkar kalkmaz yola \u00e7\u0131kt\u0131m ve sonunda Bodrum\u2019a ula\u015ft\u0131m\u201d dedi. \u0130stanbul\u2019dan gece saatlerinde yola \u00e7\u0131karak Bodrum\u2019a gelen Mehmet Akt\u00fcrk isimli vatanda\u015f, \u201cBodrum g\u00fczel, havas\u0131 g\u00fczel, insanlar\u0131 g\u00fczel. Seyahat yasa\u011f\u0131n\u0131n kalmas\u0131n\u0131 bekliyordum. 34 kere ba\u015fvurdum reddedildim edevletten. Sonra i\u015fte yasa\u011f\u0131 kald\u0131rd\u0131 Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan ve yola \u00e7\u0131kt\u0131k\u201d dedi. Otob\u00fcsler kontrol ediliyor Yolcu otob\u00fcsleriyle Bodrum\u2019a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktas\u0131ndan polis ekipleri taraf\u0131ndan ate\u015fleri \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcyor. T\u00fcm otob\u00fcsler teker teker kontrol edilip y\u00fcksek ate\u015fi olanlar sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131na y\u00f6nlendiriliyor.