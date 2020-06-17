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Başkan Gürün; “Birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız” sloganının Muğla’yı 13 ilçesiyle bir bütün olarak anlattığını ve birleştirdiğini söyledi.

İHA

2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'nın birbirinden değerli 13 ilçesi 569 mahallesi var. Muğla 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü ile Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'un neredeyse üç katı büyüklüğünde. Bir ucundan diğer ucuna 336 kilometre mesafesi olan Muğla'yı hizmetleri ile birleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni sloganı "Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız"ı billboardlarda ve sosyal medyada kullanmaya başladı.

Başkan Gürün; “Birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız” sloganının Muğla’yı 13 ilçesiyle bir bütün olarak anlattığını ve birleştirdiğini söyledi.

2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’nın birbirinden değerli 13 ilçesi 569 mahallesi var. Muğla 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü ile Türkiye’nin metropol şehri İstanbul’un neredeyse üç katı büyüklüğünde. Bir ucundan diğer ucuna 336 kilometre mesafesi olan Muğla’yı hizmetleri ile birleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni sloganı “Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız”ı billboardlarda ve sosyal medyada kullanmaya başladı.
“Muğla’da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’ün 1999 seçimlerinden beri kullandığı “Sevgi, Hoşgörü ve Güleryüzle Hizmet” sloganının yanında Büyükşehir ailesini ve Muğla’yı anlatan “Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız” sloganı kullanılmaya başlandı. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duydukları Muğla’da büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kırsaldaki verimli toprağını işleyen Ayşe teyzenin, kıyısaldaki turizmci Ahmet’in, mermerci Hasan’ın, kovanları ile bal üreten Mehmet’in ve her bir Muğlalının bu büyük ailenin bir parçası olduğunu söyledi. Aile bağlarını sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü hizmet anlayışı ile sağlamlaştıran, her aile ferdine hizmetleri ile ulaşan, bu büyük aileye hizmet etmekten gurur duyan bir belediye olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün yeşili, mavisi, tüm güzellikleri, sevgiyi katık etmiş hemşehrileriyle “Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün konuşmasının devamında, “Bir şehir düşünün, sevgi, hoşgörü ile gülümseyen yüzler, paylaşan, paylaştıkça çoğalan mutluklar, kelime anlamıyla değil tam anlamıyla yaşanan Cumhuriyet, Demokrasi, özgürlükler. Tarihçi Herodot, Tıpçı Hipokrat, Halikarnas Balıkçısı, Neyzen Tevfik, Can Yücel, Zihni Derin gibi çok değerli hemşehriler, Kleopatra’nın güzellik iksiri sığlaya, çam balına, zeytine, zeytinyağına, susama, portakala ev sahipliği yapan verimli topraklar. Karia, Likya uygarlıklarına ev sahipliği, Hitit, Frig, Lidya, Pers, Makedon, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, Menteşe Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu’nun izlerini taşıyan bir kent. Bodrum, Datça, Fethiye, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan, Seydikemer, Milas, Kavaklıdere, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz gibi dünya güzeli ilçeler. İşte tüm bu güzellikleri birleştiren, bir araya getiren şehir Muğla. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz şehir Muğla. Bodrum’dan Seydikemer’e hemşehrilerimiz arasına kilometrelerce mesafe girse de onları kocaman bir aile gibi hissettiren şehir Muğla. Milas’ta dokunan halının ilmeklerindeki renklere hayran olan Köyceğiz’deki hemşehrimiz, Ula’nın susamının kokusunu Fethiye’de simitini yerken içine çeken hemşehrimiz işte hepimiz büyük bir aileyiz. Ne Bodrum’un güzelliklerini ne Yatağan’ın Stratonikeia’sını ne de Menteşe’nin bacalarını birbirinden ayrı düşünebiliriz. İşte bu yüzden “Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız". Muğla tüm güzellikleri ile yerli ve yabancı misafirlerini ağırlarken bu büyük ailenin her bir ferdinin yüzündeki gülümseme, sevgi ve hoşgörü bu zenginliği daha değerli hale getiriyor. Sadece denizin, antik kentlerin, doğanın güzelliği, çekiciliği misafirlerimizi etkilemiyor, bu büyük ailenin sevgisi, dayanışması, kenetlenmesi, güleryüzü, güvenilirliği şehrimize gelen misafirleri evinde hissettiriyor" diye konuştu.
“Ailemizin her ferdi bizim için çok değerli”
Gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Başkan Gürün, "İşte bu büyük ailenin huzuru ve mutluluğu için bizler gece gündüz çalışıyoruz. Ailemizin her bir ferdi bizim için çok değerli. Bir evladımızın özgürce oyun oynaması için bir sahada, sevdiğine ulaşmak isteyen bir yar için düzenli ve modern yollarda, sıcak bir Muğla gününde yüzünüze çarptığınız buz gibi suda, hastaneden çıkarken Ayşe teyzenin hemen kolunda, engelli evladı için yaşayan annenin kısa bir molasında, masmavi denizlere çöp atılmasın diye hemen yanı başınızda, yerel tohumlarınızı saklamak, çoğaltmak için arkanızda, can dostlarımızın ise her zaman yanında Büyükşehir Belediyesi olarak biz varız. Siz ailemizden aldığımız destek ve güvenle her zaman “Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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