Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile 4 bin 163 hakim ve savcının görev yeri değişti. Muğla'nın Milas ilçesinde 9 hakim ve 6 savcı çeşitli il ve ilçelere atanırken, 6 savcı ve 6 hakimin ise Milas'a ataması yapıldı.

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile 4 bin 163 hakim ve savcının görev yeri değişti. Muğla'nın Milas ilçesinde 9 hakim ve 6 savcı çeşitli il ve ilçelere atanırken, 6 savcı ve 6 hakimin ise Milas’a ataması yapıldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, 4 bin 163'ü adli yargı, 465'i idari yargı olmak üzere 4 bin 628 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti. Görev yeri değiştirilen savcıların arasında 18 ilin başsavcısı da bulunuyor. Kararnameye göre Milas’ta görev yapan 9 hakim ve 6 savcının başka adliyelere ataması yapılırken, Milas’a 6 hakim ve 6 da savcı ataması yapıldı. Kararnameye göre Milas Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan Hülya Türkyılmaz Ankara Hakimliği’ne, Özgür Yalçın Kırıkkale Hakimliği’ne, Garip Aykanat Kayseri Hakimliği’ne, Buse Serin İstanbul Hakimliği’ne, Mustafa Atlıhan Başkale Hakimliği’ne, Birsen Ergezen Büyükçekmece Hakimliği’ne, Mahmut Furkan Gündeş Hani Hakimliği’ne, Ercan Küçüksoy Kozluk Hakimliği’ne, Figen Sözer Akçakale Hakimliği’ne atanırken, Milas Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Muhammet Tunahan Işık Muş Cumhuriyet Savcılığı’na, Mustakim Türkyılmaz Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na, Onur Demir Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na, Ali Ergezen Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na, Ali Tanıl Gören Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na, Selim Karakaş Adana Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.
"Milas'ın yeni hakim ve savcıları"
Kararnameye göre Milas’tan giden 9 hakim ve 6 savcının yerine, 6 savcı ve 6 hakim ataması yapıldı.
Milas’a atanan hakim ve savcılar ise şöyle, Çemişgezek Hakimi Enes Atikalioğlu, Kozluk Hakimi Mustafa Ekici, Yayladağı Hakimi Kübra Seçilmişoğlu, Şirvan Hakimi Kürşat Şahin, Lice Hakimi Nurten Şimşek, Aralık Hakimi Abdurrahman Demirci. Şırnak Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Katkıcı, Bismil Cumhuriyet Savcısı Ömer Aydoğan, İdil Cumhuriyet Savcısı Gamze Dağ, Savur Cumhuriyet Savcısı Pınar Dinçer, Nazımiye Cumhuriyet Savcısı Erol Kayma, Lice Cumhuriyet Savcısı Cuma Kızıltaş.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milaslı öğrenciler 34 okulda LGS'de ter dökecek
YEREL HABERLER Milaslı öğrenciler 34 okulda LGS'de ter dökecek
Bomba gibi patladı, sürücüler kaçacak yer aradı
YEREL HABERLER Bomba gibi patladı, sürücüler kaçacak yer aradı
Vali Tavlı, Muğla'nın genel durumu hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Vali Tavlı, Muğla'nın genel durumu hakkında bilgi ...
Bodrum'da korsan taşımacıların denetim yalanı: Akrabayız
YEREL HABERLER Bodrum'da korsan taşımacıların denetim yalanı: ...
Karaova Mahallelerinde yol çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Karaova Mahallelerinde yol çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen çocukların erişim sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen çocukların erişim ...
İncekum, tropik adayı andırıyor
YEREL HABERLER İncekum, tropik adayı andırıyor
'Muğla'nın saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER 'Muğla'nın saklı çeyiz sandığı' gün yüzüne çıkıyor
Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı
YEREL HABERLER Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına ...
Yaralı köpeğin yardımına itfaiye koştu
YEREL HABERLER Yaralı köpeğin yardımına itfaiye koştu
Muğla Valisi Orhan Tavlı görevine başladı
YEREL HABERLER Muğla Valisi Orhan Tavlı görevine başladı
Bodrum'da sosyal mesafeli deniz keyfi
YEREL HABERLER Bodrum'da sosyal mesafeli deniz keyfi
Marmaris’te okullar sınav öncesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Marmaris’te okullar sınav öncesi dezenfekte edildi
Öğrencilerin internet sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Öğrencilerin internet sorunu çözüldü
45 metrelik uçurumdan düşen av köpeğinin bacağı kırıldı
YEREL HABERLER 45 metrelik uçurumdan düşen av köpeğinin bacağı ...
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı açıklaması
YEREL HABERLER Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı açıklaması
Milas'ta yangın söndürme ekiplerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Milas'ta yangın söndürme ekiplerine eğitim verildi
Büyükşehir’den üreticiye 32 bin 500 adet Aromatik bitki fidanı Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler çiftliğinde ürettiği 22 bin lavanta ve 7 bin 500 adet adaçayı, kekik ve biberiye fidanını üreticilere dağıttı.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den üreticiye 32 bin 500 adet Aromatik ...
Ormanlık alanda kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu
Fethiye’de Sağlık Turizm Belgesi alan otel hizmete açıldı
YEREL HABERLER Fethiye’de Sağlık Turizm Belgesi alan otel hizmete ...
Bodrumlu çiftçiler bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Bodrumlu çiftçiler bilgilendiriliyor
Başkan Gürün; “Birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız” sloganının Muğla’yı 13 ilçesiyle bir bütün olarak anlattığını ve birleştirdiğini söyledi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün; “Birlikte aileyiz, birlikte ...
Cem Özer’den oğlu Nejat’a mesaj “Beni Babalar Günün’nde hatırlayacaksa hiç hatırlamasın” Cem Özer “Bin liraya şezlong satana değil, o parayı verene kızıyorum” Özer “Kötü adamı oynamayı seviyorum”
YEREL HABERLER Cem Özer’den oğlu Nejat’a mesaj “Beni Babalar ...
Türk sularına itilen 10 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Türk sularına itilen 10 kaçak göçmen kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X