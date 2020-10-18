‘Sakin Kent’te yaz bitmedi Hava sıcaklığı 32, deniz suyu 18 derece olan Muğla’nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz sezonu devam ediyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış hazırlıkları yapılırken, Muğla’da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 1718 derece dolayında seyrettiği ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesi'nde vatandaşların deniz keyfi sürüyor.

Sahildeki tüm şemsiye ve şezlonglar dolarken, vatandaşlar Ekim güneşinin tadını çıkardı. Deniz suyu sıcaklığının da müsait olması nedeniyle denizde yüzen vatandaşlar hafta sonu tatilini güneş ve deniz keyfi yaparak değerlendirdi. Muğla’da günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği tatil beldelerinin başında Akyaka gelirken, İzmir, Aydın ve Denizli illerinden gelen vatandaşlar yaz sezonunun son dönemini güneşlenerek ve denize girerek karşıladı.

Denizin ve havanın mükemmel olduğunu belirten bir vatandaş, “Anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir hava. Bir hafta sonra Kasım ayına gireceğiz. İnsanlar mutlu ve denize giriyorlar. Yaz gibi hissediyorum şu an. Deniz suyu sıcaklığı 1718 derece” dedi.

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