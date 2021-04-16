56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye - Marmaris etabı tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığınca 1118 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 18 Nisan 2021 günü Kuşadası İlçesinde son bulacak olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 129.1 kilometrelik FethiyeMarmaris etabı tamamlandı. Yarışta dereceye girenler madalyalarını il ve ilçe protokolleri eşliğinde aldılar. 6. etap Yarışın kazananı ise Belçikalı sporcu Jasper Philpsen oldu.

11 Nisan 2021 de Kapadokya’da başlayan toplamda 8 etaptan oluşan Cumhurbaşkanlığının 56. Bisiklet turunun 6. Etabı bugün Marmaris’te sona erdi. Yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri alınan ilçede bir çok ülkeden gelen bisikletçiler bu etapta 129.1 kilometre boyunca pedal çevirdiler. Marmaris Atatürk meydanında kurulan madalya standında dereceye giren yarışmacılara, Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Türkiye Bisiklet Fedarasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay madalyalarını sundu.

Kalifornia’dan gelen Amerikalı bisiklet takımının düzen koordinatörü Leah Timken yarışla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çok güzel düzenleme ve yarış oluyor, önümüzdeki yıl tekrar Amerikan takımı ile gelmeyi düşünüyorum. Türkiye tahmin ettiğimden çok daha güzel bir ülke insanlar çok misafirsever, arkadaş canlısı ve sevgi dolu. Burada bulunmaktan sizleri tanımaktan onur duydum" dedi.

Bisiklet yarışları esnasında Sahil güvenlik ekipleri denizde tedbir alırken, su sporları ekipleri jet ski ve Türkiye Bayraklı tekneler şov gerçekleştirdi.

Marmaris’e gelen Bisiklet yarışçıları yarın sabah 10.00'da verilecek start ile 180 kilometrelik 7.etapta Marmaris’ten Turgutreis’e birincilik için pedal çevirecek.

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