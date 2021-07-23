İvana Sert sevgilisi ve oğluyla Fethiye’de tatilde

Güzel manken ve model İvana Sert, oğlu Ateş Sert ve Kasım ayında evlenmeyi planladığı sevgilisi Sezer Dermenci ile Fethiye’de tatilin tadını çıkarıyor.

Sosyal medya hesabından Fethiye ve Seydikemer’de mutluluk pozları paylaşan İvana Sert’in paylaşımları beğeni rekoru kırdı. Sosyal medyada 2 milyonun üzerinde takipçisi olan manken ve model İvana Sert Fethiye ve Seydikemer’den fotoğraflar paylaştı. Oğlu Ateş ve Kasım ayı içerisinde nikah masasına oturacağı Sezer Dermenci ile Seydikemer Gizli Kent Şelalesi’nden paylaşım yapan İvana Sert, ailesiyle mutluluk pozu verdi.

Fethiye’de deniz keyfi yaptığı plajda ve Koca Çalış mevkiinde kaldığı otelde de pozlar veren İvana Sert’in paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı.

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