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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Belediyesi'nin standı fuarda yoğun ilgi görüyor

İHA

Marmaris Belediyesi'nin standı fuarda yoğun ilgi görüyor

İzmir Travel Turkey 22 şehir, 5 ülkeden 500’e yakın katılımcıyla 15. kez kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi’nin paydaşlarıyla birlikte açtığı Marmaris standı fuarın en çok ilgi gören alanlarından biri oldu. Belediye Başkanı Oktay, “Eğer olağanüstü bir durumla karşılaşmazsak 2022 yaz sezonunun oldukça iyi geçmesini bekliyoruz” dedi.
2020 yılında pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi (Travel Turkey) 15. kez kapılarını açtı. Türkiye’nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 22 il ve 5 ülkeden 500'e yakın katılımcıyı ağırladı.
2020 yılında pandemi, 2021 yılında da yangın nedeniyle zor zamanlar geçiren Marmaris, 15. İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’ne damgasını vurdu. Marmaris Belediyesi, Marmaris Deniz Ticaret Odası, GETOB, TÜRSAB Marmaris Temsilciliği, oteller ve seyahat acentelerinin hep birlikte yer aldığı stant büyük ilgi gördü.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, TÜRSAB Marmaris Temsilcisi Suat Esin, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, meclis üyeleri ve turizm sektörü temsilcileri stantta misafirleri ağırladı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz ve çok sayıda davetlinin ağırlandığı bir açılış kokteyli de düzenlendi.
Geçtiğimiz yıl pandemiden ötürü yapılamayan fuarların tekrar hayata geçirilmesinin turizm açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu bizim moralimizi bir nebze olsun yükseltti. İki yıldır çok büyük olumsuzlukları kent olarak hep birlikte yaşadık ancak hep şunu ifade ettik; Marmaris’in gücü ve enerjisi oldukça yüksek. Birlikte hareket edildiğinde her türlü olumsuzluğa, eksiye hızlı bir şekilde çözüm üreterek daha da ileriye gidebiliriz. Bugün de bunun örneğini sergiliyoruz. Tüm paydaşlarımızda birlikte Marmaris’imizi tanıtıyoruz” diye konuştu.
Marmaris’in iki senedir pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini, 2021 yaz ayında yaşanan yangının da daha büyük zorluklara yol açtığını söyleyen Başkan Oktay, “Yaptığımız temaslarda güzel gelişmeler var, olumlu yönde seyrediyor. Baktığımızda eğer olağanüstü bir durumla karşılaşmazsak 2022 yaz sezonunun oldukça iyi geçmesini bekliyoruz. Bu anlamda da biz başta belediye olarak tüm hazırlıklarımızı hızlandırmış durumdayız” ifadesini kullandı.

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