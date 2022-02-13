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Sandras yaz-kış doğaseverlerin gözdesi Muğla’nın 2 bin 295 metre rakımlı en yüksek dağı Köyceğiz ilçesindeki Sandras dağı yaz-kış doğaseverlerin gözdesi oldu.

İHA

Sandras yaz-kış doğaseverlerin gözdesi Muğla’nın 2 bin 295 metre rakımlı en yüksek dağı Köyceğiz ilçesindeki Sandras dağı yaz-kış doğaseverlerin gözdesi oldu.

Muğla ve Denizli il sınırında yer alan Denizli’nin Çameli ve Muğla’nın Köyceğiz ilçesini birbirinden ayıran 2 bin 295 metre yükseklikteki Sandras dağı yaz kış doğaseverlerin tırmanış ve yürüyüş yaptığı cazibe merkezi haline geldi.
Kış aylarında yaklaşık 2 metre kalınlığa ulaşan kar sonrası Muğla, Aydın ve Denizli illerindeki dağcılık kulübü üyeleri zirveye tırmanış gerçekleştiriyor. Türkiye’nin tek solo dağcısı Erdek Cennet, Bursalı Melek Kıyı Aydın Anadolu Pars’ı tırmanışını yıl içinde gerçekleştirmişti.
Denizlili dağcılardan sonra Muğla Dağcılık Kulübü üyeleri Fikret İrez ve Nursel Ölmez 2 bin 295 metre yükseklikteki Köyceğiz Sandras Dağı tırmanışı gerçekleştirdi. Köyceğiz Ağla yaylasından başlayan tırmanış, Çiçekbaba zirvesinde son buldu.
Çiçekbaba zirvesinde bulunan ve kullanılmayan taş kulübe yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kardan heykeli andırdığını belirten Muğlalı dağcı Fikret İrez, “Geçen aylarda kar yağışı sonrası Bursalı dağcı arkadaşımız Melek Kıyı Aydın’ı Anadolu Pars’ı tırmanışı esnasında işlek itmiştik. Şimdi de Muğlalı dağcı arkadaşımız Nursel Ölmez ile 2 bin 295 metre zirveye tırmanış gerçekleştirdik. Yaz kış bu bölge sadece Muğla değil, Türkiye’nin birçok bölgesinden yürüyüş ve tırmanış için büyük ilgi görüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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