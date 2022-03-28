Büyükşehirden kütüphane haftası farkındalık buluşması Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri bünyesinde bulunan Kitap Kulübü üyeleri Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde farkındalık amacıyla antik kentlere ziyarette bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri bünyesinde bulunan Kitap Kulübü üyeleri, 58’inci Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde “Kitap Kulübü Salı Buluşmaları” etkinliklerini bu hafta Milas ve Yatağan’da bulunan antik kentlerde gerçekleştirdi.

58’inci Kütüphane Haftasına farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Kitap Kulübü üyelerinin katılımıyla Milas ilçesinde bulunan Bafa gölünde düzenlenen doğa yürüyüşle başladı.

Üyeler buradaki doğa yürüyüşlerinin ardından Milas’ta bulunan Herakleia Antik Kenti, sonrasında da Yatağan ilçesinde bulunan Lagina Antik Kentini ziyaret ettiler.

Lagina Antik Kenti içerisinde yer alan Ay Tanrıçası Hekate Tapınağını ziyaret eden Kitap Kulübü üyeleri burada, Fakir Baykurt’un Eşekli Kütüphaneci kitabı üzerinde değerlendirmelerde bulunurlarken kütüphanecilik ve okuma kültürü üzerine sohbet etti. Üyeler ayrıca Türk kütüphaneciliğinin duayenlerinden Mustafa Güzelgöz (Eşekli Kütüphaneci), Prof. Dr. Osman Ersoy, Aydın İleri’yi andılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kitap Kulübü üyesi Tülin Demircan “Muğla Büyükşehir Belediyesinin kitap kulübü sayesinde buluştuk. Küçükken ekmek parasının üstünden kalan paraları biriktirerek kitap alırdım. Kitap okuma sevdam hiç bitmedi. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kitap Kulübü üyesi Sibel Eşmelioğlu, “Büyükşehir Belediyesi sayesinde kütüphane haftası etkinliğinde buluştuk. Kitap okuma alışkanlığını kazanmamız ve kandırmamız lazım. Kitap okumak meraklı alakalı bir konu. Soru sormak ve sorgulamakla alakalı bir şey. Bu kültürü yaygınlaştırmalıyız”

Kitap Kulübü üyesi İrfan Akalp, “Türkiye’de kitap okuma oranları diğer ülkelere göre çok düşük. Daha az kitabın okunduğu coğrafyadayız. Bu anlamda Muğla Büyükşehir Belediyesinin kitap kulübünün faaliyetleri taktire değer buluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.