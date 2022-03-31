Bodrum’da elektronik atıklar bilgisayara dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da elektronik atıklar bilgisayara dönüştü

İHA

Bodrum’da elektronik atıklar bilgisayara dönüştü

Bodrum Belediyesi, Yanındayım Derneği ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD) işbirliğinde gerçekleştirilen " Geleceğe Destek Ol" projesi çerçevesinde toplanan elektronik malzemeler, EAGD Derneği tarafından tamirleri gerçekleştirilerek Bodrum Anadolu Lisesi’ne teslimi edildi.

Bu işbirliği sayesinde “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü” (OECD) eğitim araştırma ve uluslararası öğrenci değerlendirme programı olan PISA sınavına katılacak öğrencilere katkı sağlanması hedefleniyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, küresel iklim değişikliğine resmi kurumlar ve ortak paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Çevremizi, doğamızı artık daha fazla kirletme lüksümüz yok. Atıklarımızın, tükettiklerimizin ayrıştırılarak tekrar dönüşüme girmesi için daha fazla çalışmalıyız. Değerlendirilen her atık doğamız için bir kazanım olacaktır. Belediye olarak geri dönüşümle, atık yönetimiyle ilgili çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonunun 100 İklim Nötr ve Akıllı Sehirler Misyonu çağrısına katılım sağladık. Ayrıca il dışındaki iklim değişikliği çalıştaylarına katılarak Bodrum özelindeki çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Elektronik atıkların kazanımı için başlattığımız bu çalışmada amacına ulaşıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Elektronik atıkların geri dönüşümü projesi ile ilk aşamada 10 bilgisayar elde ettiklerini ifade eden Yanındayım Derneği Başkan Yardımcısı Nazan Develi, “Belediyemizle birlikte öncelikli olarak, en verimli elektronik atık toplama ve geri dönüşüm sistemini oturtmaya odaklandık. Bu anlamda Bodrum Belediyesi ile hızlı bir şekilde yol aldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de izinleri ile bu bilgisayarları en faydalı olacak şekilde ihtiyaç görülen okullarımıza kuracağız. Hem eğitimde fırsat eşitliğine, hem de geri dönüşümüne pek aşina olmadığımız elektronik atıklara dikkat çekmeyi amaçladığımız Geleceğe Destek Ol projesi ile Bodrum elektronik atıklarını faydaya dönüştüren bir kent oldu. Çok güzel destekler alıyoruz, otellerden, işletmelerden, halktan. Başka şehirlerden de projeye katılmak ve elektronik atıklarını bağışlamak için mesajlar geliyor, fakat elektronik atık toplama çalışması şu an için Bodrum ile sınırlı. Bugün burada değerli öğretmenlerimizle buluşmaktan çok mutluyuz. Bodrum’un başarılı öğrencilerini yetiştiren Bodrum Anadolu Lisesi’nde bilgisayar sistemi üzerinden PISA sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi.

Bodrum Anadolu Lisesi 2022 PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Sınavlarında Türkiye ‘yi temsil edeceklerini söyleyen Bodrum Anadolu Lisesi Okul Müdiresi Berrin İpek, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan BT (Bilgi Teknolojileri) sınıfı için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Yanındayım Derneği işbirliği ile geri dönüşüm çerçevesinde toplanarak bakım ve tamiri yapılan 10 bilgisayar ve ekipmanının teslimatı gerçekleşmiştir. Emeği geçen herkese okulumuz öğrencileri ve öğretmenleri adına teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kullanılabilecek malzemelerin atık olarak geri dönüşüme kazandırılmadan önce faydalı kullanım ömürlerinin artırılması noktasında tamir edilmesi dünyayı etkisi altına alan iklim krizine sebep olan sera gazı azaltıcı bir öneme sahip. Avrupa Çevre Ajansı’nın yaptığı çalışmaya göre Avrupa’daki akıllı telefonlar, diz üstü bilgisayarlar, çamaşır makineleri ve elektrikli süpürgeleri 5 sene daha fazla kullanılabilecek dayanıklılıkta yapabilirse, 2030 yılına kadar 10 milyon ton karbon emisyonunun engellenmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Uluslararası Halikarnasos Bodrum Müzik Festivali düzenleniyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Uluslararası Halikarnassos Bodrum ...
Uzmanlardan astım ve KOAH hastalarına fırtına ve çöl tozlarına karşı uyarı “Meteorolojik uyarılara dikkate alın ve maskesiz dışarı çıkmayın”
YEREL HABERLER Uzmanlardan astım ve KOAH hastalarına fırtına ve çöl ...
Devrilen traktörünün altında can verdi
YEREL HABERLER Devrilen traktörünün altında can verdi
Başkan Gürün, Büyükşehir personeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Büyükşehir personeli ile bir araya ...
Yatağan’da traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Yatağan’da traktör kazası: 1 ölü
İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı ama talihsiz çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı ama talihsiz çiftçi ...
Bu yıl Ramazan Ayı teması 'Ramazan ve Doğruluk'
YEREL HABERLER Bu yıl Ramazan Ayı teması 'Ramazan ve Doğruluk'
Böyle gösteri görülmedi İzleyenler gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Böyle gösteri görülmedi İzleyenler gözlerine ...
Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı Romanlar Federasyonu Başkanı Aydeniz: Sezondan umutluyuz
YEREL HABERLER Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına ...
Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor
YEREL HABERLER Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor
Çevre dostu bin okul projesi başladı
YEREL HABERLER Çevre dostu bin okul projesi başladı
Milyonluk tekneler deniz sezonu için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milyonluk tekneler deniz sezonu için hazırlanıyor
Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verecek
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği ...
Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi
Bodrumspor zirveden uzaklaştı
YEREL HABERLER Bodrumspor zirveden uzaklaştı
Köyceğiz’de Yazar Siyami Yozgat öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Yazar Siyami Yozgat öğrencilerle buluştu
Köyceğiz’de CİMER toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de CİMER toplantısı yapıldı
Ziraat Odası Başkanlarından tarım alanlarındaki kaçak Bungalovlara tepki Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ziraat alanlarında pandemi döneminde kaçak Bungalov ve villa tarzı yapılaşmanın arttığına dikkat çekildi
YEREL HABERLER Ziraat Odası Başkanlarından tarım alanlarındaki kaçak ...
Marmarisliler ‘Bir anarşistin kaza sonucu ölümü‘ isimli tiyatroya yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Marmarisliler ‘Bir anarşistin kaza sonucu ölümü‘ ...
Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
YEREL HABERLER Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı Gamze tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı ...
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda çalışmalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.