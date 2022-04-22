Bıçaklandıktan sonra denize atılmış

Muğla’nın Datça ilçesi Akçabük Koyu’nda denizde bulunan erkek cesedinin ardından, yapılan incelemelerde şahsın bıçaklandıktan sonra denize atıldığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Datça Palamutbükü Sahili Akçabük Koyu’nda denizin içinde bir kişinin cansız şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler denizin içindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin Datça’da aşçılık yapan Fırat Koç(36) isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmada Koç’un dün gece saatlerinde Ö.Ş.(35) tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklandıktan sonra denize atıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri Koç’u bıçaklayan şüpheli Ö.Ş.yi bulmak için çalışma başlattı. Olay sonrası Ö.Ş. nin Datça’dan ayrılarak Konya’ya gittiği tespit edildi. Ö.Ş. yapılan operasyonla Konya’da gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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