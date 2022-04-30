Milletvekili Gökcan’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında en kutsal kazancın emek ve alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu belirtti.

Milletvekili Gökcan yayımladığı mesajda şunları kaydetti: “AK Parti İktidarlarımız döneminde Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde biz üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti hiçbir zaman birbirinden ayırmadık. 1 Mayıs’ı 2008 yılında resmen Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul ettik. 2009 yılından itibaren de resmî tatiller arasına aldık. Böylece ülkemizde yıllarca tartışmaların, kargaşanın sembolü hâline getirilmeye çalışılan 1 Mayıs’ı gerçek anlamda Emek ve Dayanışma Gününe dönüştürdük. Artık, ülkemizdeki tüm işçi konfederasyonlarımızla, sendikalarımızla, tüm işçilerimizle hep birlikte 1 Mayıs’ı ruhuna ve anlamına uygun şekilde kutluyoruz. Kültürümüzde, kadim tarihimizde ve inanç dünyamızda emeğin emekçinin özel bir yeri vardır. Alın teri ve emek en yüce değerdir, ayrı bir kutsiyete sahiptir. Bizler, emeğin hakkını alın teri kurumadan verin diyen bir inancın mensuplarıyız. İşçi ve işveren; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için önemli bir işlev görmektedir. Tüm dünyanın ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu süreçte, üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti birbirinden ayırmadan ülkemizi büyütmeye kalkındırmaya devam ediyoruz. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde işçi ve emekçilerin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Emekçilerimizin ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde etmesini sağladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda hızla ilerleyen ülkemizin en büyük destekçisi de yine işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. 1 Mayıs, şiddetin, kargaşanın, kavganın, çatışma ve gerginliğin günü değil, birliğin, beraberliğin, sevginin, dayanışmanın, barışın, kardeşliğin ve baharın günüdür. Tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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