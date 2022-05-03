Başkan Oktay, bayramı vatandaşlarla bir arada geçiriyor

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, arife günü ve bayramı vatandaşlarla iç içe geçirdi. İlçe merkezinde esnaf ve huzurevi ziyaretinde bulunan Oktay ayrıca uzak mahallelerdeki vatandaşlarla da bir araya geldi.

Her zaman halkla iç içe olan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Ramazan bayramında da bu geleneği bozmadı. Başkan Oktay, arife günü ve bayramı vatandaşlarla iç içe geçirdi.

Başkan Oktay, arife günü Marmaris’in en işlek noktalarından biri olan Sevgi Yolu’nda esnaf ziyaretinde bulundu. Caddenin iki tarafındaki dükkanları tek tek gezen Oktay, esnafa ve alışveriş için gelen vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. “Marmarisimiz için çok güzel bir yaz olacak” diyen Oktay, sezonun yeni başlamasına rağmen Marmaris’e çok sayıda turist geldiğine dikkat çekti.

Ramazan Bayramı kutlamaları ise huzurevinde başladı. Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde ikamet eden yaşlılarla bayram kahvaltısı yapan Belediye Başkanı Oktay, onların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Oktay, sağlık dolu günler diledi.

Oktay, Ramazan bayramı dolayısıyla Marmaris’in vefat etmiş başkanlarının mezarlarını da ziyaret etti. Merhum 10 başkanın mezarı başında dualar okuyan Oktay, onların Marmaris’e yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını söyledi. İlçe protokolünün katıldığı resmi bayramlaşma töreninden sonra otogarı ziyaret ederek buradaki esnafı bayramlarını kutladı.

Bayram ziyaretlerini tüm gün sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, uzak mahallerdeki vatandaşlarla da bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve CHP’li meclis üyeleriyle birlikte Hisarönü ve Turgut Mahalleleri’nde yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti. Ayrıca köy kahvehanelerine uğrayarak vatandaşlarla da bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu söyleyen Başkan Oktay, “Pandemi nedeniyle iki yıldır kutlama yapamıyorduk. Bu yıl bayramı halkımızla yan yana, onlarla iç içe geçirmenin mutluluğu içindeyiz. En büyük temennimiz hep birlikte nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar geçirmek. Tüm halkımıza bir kez daha mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

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