Marmaris açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı,

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bilisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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