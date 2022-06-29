Kurban Bayramı Bodrum’da dolu dolu geçecek

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili için oteller programlarını belirlemeye başladı. Bodrum’un en lüks otellerinden biri olan Door’A Bodrum Otel’de ise bir birinden ünlü sanatçılar sahne alacak.



Bodrum, Kurban bayramı tatili için sahnelerini hazırlamaya başladı. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla hızlı bir şekilde bayram programları hazırladı. Bodrum’un en lüks otellerinden biri ola Door’A Bodrum otelde Bayram'ın 1'inci günü Dj performanslarıyla parti verecek olan Door'A otel 2'inci gününde Pınar Seli 3'üncü gününde Dilek Ay, Bayram'ın 4'üncü gününde Funda Öncü güçlü sesiyle sahne alacak. Otel happy hour partileriyle de yerli turistlere unutulmaz bir bayram yaşatmaya hazırlanıyor.

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