Milas Şehir Mezarlığı, bayrama hazırlanıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye bağlı mezarlık birimi ekipleri, yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işleri çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.



Bayram öncesi yapılan hazırlıklar çerçevesinde, vatandaşların vefat eden yakınlarını rahat bir şekilde ziyaret etmeleri için mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ilaçlama ve boya badana işleri de aralıksız devam ediyor. Milaslı vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

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