Datça'da 72 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salı ve lastik botlar içinde itilen 72 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, 2 ayrı kaçak göçmen grup ihbarı aldı. Dün gece saat 00.30 sıraları yapılan ilk ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen, iki lastik bot içindeki 61 kaçak göçmeni kurtardı.

İkinci ihbar ise dün saat 14.30 sıraları geldi. Bir kez daha denize açılan Sahil Güvenlik ekipleri, bu kez de Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir can salı içindeki 11 kaçak göçmeni daha kurtardı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-09-21 20:40:36



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