        Muğla İmsakiye 2026: Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Muğla'da ilk sahura ne zaman kalkılacak?

        2026 yılının Ramazan ayı için geri sayım bitiyor. 81 ilde büyük bir coşkuyla karşılanacak Ramazan ayının İmsakiye takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İmsakiye ile birlikte Muğla sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Ramazan ayında idrak edilecek oruç ibadeti, imsak vakti ile akşam ezanı saati arasındaki süreyi kapsıyor. Peki, Muğla'da ilk iftar saat kaçta, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte Muğla İmsakiyesi ile tüm detaylar....

        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 19:47 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:47
        On bir ayın sultanı Ramazan ayı için bekleyiş sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Muğla'da sahur ve iftar vakitleri netleşti. Oruç ibadeti, imsak vaktiyle başlayıp akşam ezanıyla sona ererken, vatandaşlar ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak ediyor. Muğla'nın ilçeleri arasında coğrafi konum farkı nedeniyle vakitlerde birkaç dakikalık değişiklik yaşanabiliyor. Bu kapsamda "Muğla'da lk iftar saat kaçta olacak?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte Muğla İmsakiyesi 2026 ile ilçe ilçe tüm detaylar…

        MUĞLA İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Muğla İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 06.24'te bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.57 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 20.12'de okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06.23 olacak.

        MUĞLA İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

         

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

         

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar

         

        MUĞLA İMSAKİYESİ 2026

        Muğla genelinde iftar ve sahur saatleri ilçelere göre birkaç dakikalık farklılık gösterebilir. İlçenize ait en doğru vakit bilgisine ulaşmak için "Muğla İmsakiye 2026" sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel Muğla Ramazan imsakiyesi verilerine doğrudan erişebilirsiniz.

        - Bodrum -Dalaman -Datça -Fethiye

        - Kavaklıdere -Köyceğiz -Marmaris -Menteşe (merkez)

        - Milas -Ortaca -Seydikemer -Ula -Yatağan

        Muğla'nın tüm ilçelerinin verilerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        MUĞLA İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

        Sahura kalkmadan da oruç tutulabilir; kişi uyandığında o günün orucuna niyet edebilir ve dinen bunda bir sakınca yoktur. Ancak vücut direncini korumak açısından sahura kalkmak, hafif bir kahvaltı yapmak ve bol su tüketmek daha sağlıklı ve faydalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
