On bir ayın sultanı Ramazan ayı için bekleyiş sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Muğla'da sahur ve iftar vakitleri netleşti. Oruç ibadeti, imsak vaktiyle başlayıp akşam ezanıyla sona ererken, vatandaşlar ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak ediyor. Muğla'nın ilçeleri arasında coğrafi konum farkı nedeniyle vakitlerde birkaç dakikalık değişiklik yaşanabiliyor. Bu kapsamda "Muğla'da lk iftar saat kaçta olacak?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte Muğla İmsakiyesi 2026 ile ilçe ilçe tüm detaylar…