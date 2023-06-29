Datça’nın Kargı mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangın ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Rüzgarın da şiddetiyle etkisini arttıran ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.