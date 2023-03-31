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Sokak röportajında muhalefeti tehdit eden şüpheli adli kontrolle serbest

Batman'da bir sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleri nedeniyle gözaltına alınan İsmail Cevher K., adli kontrolle serbest bırakıldı

Muhalefeti tehdit eden kişi adli kontrolle serbest bırakıldı - Güncel haberler
DHA

Kentte sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleri nedeniyle gözaltına alınan İsmail Cevher K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre Batman´da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında İsmail Cevher K., muhalefet partileri kastederek, "Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim´e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan´a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız" ifadelerini kullandı.

İsmail Cevher K., 2 gün önce de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, öfkeyle bu sözleri kullandığını belirterek özür diledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında dün `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik´ suçundan gözaltına alındı.

İfadesinde, pişman olduğunu söyleyen İsmail Cevher K., röportajda kendisinden önce konuşan birinin devleti eleştirdiğini ve buna sinirlendiğini belirterek o sözleri kullandığını kaydetti. İsmail Cevher K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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