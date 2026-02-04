Muhallebili bisküvili pasta tarifi: pratik muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Benzer tatlılar Balkan ülkelerinde ve Orta Doğu’da da görülür; bu bölgelerde sütlü kremalar ve bisküvi katmanlarıyla hazırlanan ev tatlıları mutfak kültüründe yer alır. Avrupa’da kremalı bisküvili tatlılar farklı adlarla hazırlanırken, Türkiye’de muhallebi temelli yapı korunmuştur. Bu nedenle muhallebili bisküvili pasta, çıkış noktası net bir ülke sınırıyla tanımlanamayan fakat muhallebi geleneği sayesinde Türkiye’de kimlik kazanmış, ev mutfaklarıyla özdeşleşmiş bir tatlı olarak kabul edilir. Peki, muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır? İşte pratik muhallebili bisküvili pasta tarifi.

EN KOLAY MUHALLEBİLİ BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Muhallebili bisküvili pasta, pişirme gerektirmeyen yapısı ve dengeli tadıyla ev mutfaklarında sıkça hazırlanır. Kat kat ilerleyen bu tarifte bisküvi ve muhallebi uyumu ön plandadır. Ölçüler doğru kullanıldığında pasta kesildiğinde dağılmaz, kaşıkla alındığında formunu korur.

Malzemeler

Muhallebi için

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Katman için

2 paket sade petibör bisküvi

1 su bardağı süt

Üzeri için

Hindistan cevizi, kakao ya da rendelenmiş çikolata Süt, un, nişasta ve şeker tencereye alınır. Karışım ocak henüz kapalıyken tel çırpıcı ile iyice karıştırılır. Topak kalmaması bu aşamada önem taşır. Ocak orta seviyeye alınır. Sürekli karıştırılarak pişirme sürdürülür. Kıvam koyulaşmaya başladığında altı kısılır. Kaynama noktasına ulaştığında birkaç dakika daha karıştırılır. Ocak kapatıldıktan sonra vanilin ve tereyağı eklenir. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırma sürdürülür. Muhallebi pürüzsüz ve parlak bir yapı kazandığında kullanıma hazır hâle gelir. REKLAM Bisküviler kısa süre sütle temas ettirilir. Yumuşaması yeterlidir, tamamen dağılmaması gerekir. Borcam ya da dikdörtgen bir kalıbın tabanına bisküviler yan yana dizilir. Üzerine sıcak muhallebinin bir kısmı dökülür ve spatula ile düzeltilir. Aynı işlem ikinci kat için tekrarlanır. Bisküvi ve muhallebi sıralaması malzeme bitene kadar sürdürülür. En üst kat mutlaka muhallebi olacak şekilde tamamlanır. Yüzey düzgün hâle getirilir.

Hazırlanan pasta oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir. Ardından buzdolabına alınır. En az 3–4 saat dinlenmesi gerekir. Bu süre içinde bisküviler muhallebiyle bütünleşir ve kesilebilir kıvam oluşur. Daha net dilimler elde etmek isteyenler için bir gece dinlendirme uygun olur. Dinlenen pastanın üzerine Hindistan cevizi, kakao ya da rendelenmiş çikolata serpilir. Dilimlenerek servis edilir. Soğuk tüketildiğinde lezzeti daha belirgin hissedilir. Püf Noktalar: Muhallebi çok koyu hazırlanırsa katlar ağırlaşır.

Bisküvi fazla ıslatılırsa taban dağılır.

Dinlenme süresi kısaltılırsa kesim sırasında form bozulur. Muhallebili bisküvili pasta, yumuşak dokusu ve süt bazlı tadı sayesinde yanında seçilecek eşlikçilerle dengeli bir tatlı sunumu oluşturur. En uygun tamamlayıcı sıcak içeceklerdir; açık demlenmiş siyah çay, pastanın tatlı yapısını bastırmadan ağızda toparlayıcı bir etki sağlar. Filtre kahve ya da sütlü kahve tercih edildiğinde muhallebinin kremamsı yapısı daha belirgin hâle gelir ve bisküvinin yumuşak dokusu ön plana çıkar. Bitki çayı sunulacaksa papatya ya da rezene iyi bir eşlik sağlar, çünkü bu içecekler tatlıyı gölgede bırakmaz. Servis tabağında taze meyve bulundurulduğunda tatlı daha hafif algılanır; çilek, muz ya da elma dilimleri hem görsel hem lezzet açısından uyumlu bir denge kurar.