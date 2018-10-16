Muhammed Cangören, Çukur dizisine 38. bölümde Reşit karakterini canlandırarak rol aldı ve başarısıyla diziye damga vurdu. Dizideki Reşit karakteri, Karakuzular'a karşı savaşa başlayan Vartolu ve Yamaç'ın önüne yeni bir engel olarak çıktı. Karakuzular'ın Afganistan'dan getirdiği malları çalmaya çalışan Koçovalılar, Mahsun'un oyunuyla büyük bir tuzağa düştü. Peki, Muhammed Cangören kimdir? Muhammed Cangören kaç yaşında ve nereli? İşte, Muhammed Cangören' dair detaylar...

MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

Muhammed Cangören, 1951 yılında Afganistan'da doğdu. Orta okulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Berivan dizisinde Kara Duran karakterini canlandırmıştır.

2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Osman Sınav'ın yaptığı "Sakarya Fırat" adlı dizide, "Sıtkı Seyitoğlu" karakterini başarıyla canlandırmışdır. Ayrıca 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırmıştır.

ÇUKUR REŞİT FEYZULLAH KİMDİR?

Çukur Reşit Feyzullah kimdir sorusu Çukur dizisinin 38. bölümünden hemen sonra merak edilip araştırılmaya başlandı. Çukur kadrosuna Afganistan'lı aşiret lideri Reşit Fazlullah rolüyle usta oyuncu Muhammed Cangören katıldı. Çukur'da Karakuzular ve Koçovalılar'a karşı savaş Reşit Fazlullah kimdir? Çukur son bölüme damga vuran Reşit, Cumali ve Çeto'yu kaçırarak, iki grubu da kendi işi için kullanmaya başladı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 38. Bölümünde; Karakuzuların bozgununa uğrayan Koçovalılar, hızlıca toparlanıp yeniden atağa geçecekler. Selim, ne pahasına olursa olsun babası İdris’le bağlantı kurabilmek için çabalayacak. Aliço’nun İdris’in kapısını çalması gelecekteki fırtınanın ilk sinyallerini verecek. Sultan’ın yanında İdris’in geçmişte âşık olduğu Meliha’nın adının söylenmesi tansiyonu tırmandıracak. Cumali’nin Yıldız’la buluşması merakla beklenecek. Bu sırada Koçovalıların karşısına yeni bir tehdit unsuru çıkarken tehlike ve aksiyonun dozu da artacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ