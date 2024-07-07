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        Haberler Bilgi Yaşam Muharrem ayı mesajları 2024: Resimli, en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli Hicri Yılbaşı Muharrem ayı kutlama mesajları ve sözleri

        Muharrem ayı mesajları: Resimli, en güzel, kısa ve uzun Hicri Yılbaşı Muharrem ayı kutlama mesajları ve sözleri

        Muharrem ayı mesajları resimli seçenekleri ile araştırılıyor. Hicri yılbaşı bugün tüm Müslümanlar tarafından kutlanıyor. İslam aleminde bugün hicri takvime göre 1446 yılına girildi. Bu güzel ve anlamlı günde ailesine, sevdiklerine, akrabalarına dualı, anlamlı Hicri yılbaşı resimli mesajları göndermek isteyen kişiler oluyor. İşte en güzel ve resimli 2024 Muharrem ayı kutlama mesajları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:38
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        İslam alemi için büyük önem taşıyan Muharrem ayına girilmesiyle Muharrem ayı mesajları ve sözleri gündeme geliyor. SMS, Whatsapp, Facebook hesaplarında Muharrem ayı mesajları paylaşılmaya başlandı. Bu kapsamda Muharrem ayı mesajları 2024 yoğun olarak ilgi görüyor. İşte Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2024

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        MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

        Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

        Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

        Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

        Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

        Bu yıl, İslamiyet’i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

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        Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

        Hicri yılbaşının sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Hicri Yılbaşınız mübarek olsun!

        Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

        Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

        Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

        RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024

        Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

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        Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

        Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

        Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

        Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara...

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        Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

        Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

        Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

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