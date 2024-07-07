Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Hicri yılbaşının sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Hicri Yılbaşınız mübarek olsun!

Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2024

Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.