Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı: İşte 2023 Aşure Günü tarihi...
İslam dünyasında Kurban Bayramı'nın ardından Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve aşure günü için araştırmalar başlamış durumda. Söz tarihe çok kısa bir süre kala en çok; Muharrem ayı ne zaman başlayacak ve aşure günü hangi güne denk geliyor sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...
Muharrem Ayı ve Aşure Günü için artık geri sayıma geçildi. İslam dünyasında bu ayda tutulan oruçlar, pişirilip dağıtılan aşureler ve Kerbela'da Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ile beraber ailesi ve yanında bulunanlardan şehit olanların yad edilmesi başlıca ibadetlerin arasındadır. İşte, bu özel tarihlere dair bilinmesi gerekenler...
2023 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü bu yıl, 28 Temmuz 2023 tarihine denk geliyor.
MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...