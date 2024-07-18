Muharrem ayının geride kalmasıyla gözler aşure ayının bitiş tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Günler Takvimi'nde Muharrem ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini net bir şekilde belirledi. İslam inancında önemli bir yeri olan aşure, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olarak bilinir ve belirli tarihler arasında dağıtılacak. Aşurenin ne zamana kadar yapılacağı bu bağlamda araştırılıyor. İşte detaylar...