Muharrem İnce: Fatih de bizim Atatürk de bizim

DHA

Partisinin ilçe binalarının açılışı için Balıkesir’e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenledi. Yargının güven vermediği için yatırımcı gelmediğini söyleyen Muharrem İnce, insanların fakirleştiğini ve işsiz kaldığını anlatarak, “Türkiye'nin yargısını, yargının problemlerini çözmeden, Türkiye'nin ekonomisini çözemeyiz” dedi.

'BEYAZ SAYFAYA İHTİYAÇ VAR'

Türkiye'nin yepyeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyleyen Muharrem İnce, “Türkiye'nin bir beyaz sayfaya ihtiyacı var. Türkiye'nin ayağa kalkmaya, dirilişe, şahlanmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin önce bir bağımsız yargıya, herkesin güvenebileceği bir kamu ihale kanununa, teknolojik gelişmelere, beyin göçünü durdurmaya ihtiyacı var. Çocuklar terk ediyor ülkeyi. 3 bin doktor istifa etmiş. Gencecik çocuklar, bu memleketin akıllı evlatları. Bırakıyorlar memuriyeti, herkes yurt dışı hayali kuruyor" dedi.

İnce, gençlere seslendiği açıklamasında, "Memleketi terk etmek yok. Bu memleket bizim. Sokaklarını temizleyeceğiz, ağaçlarını sulayacağız. Göllerine bakacağız, nehirleriyle ilgileneceğiz, ovalarını koruyacağız. Bu memleket bizim, ayağa kaldıracağız, terk etmek yok. Türkiye, mülteci cenneti olsa da bunları göndereceğiz. Türkiye yolgeçen hanı değildir. Türkiye'de yaşıyor, Kurban ve Ramazan Bayramı geliyor, 100 bin kişi Suriye'ye gidiyor. Bayramda gidiyorsan, başka zaman da gidebilirsin. Bayramda giden birisine neden kapıları tekrar açıyorsun, anlamış değilim. Kapatacağız o kapıları, başka çaresi yok” diye konuştu.

'TÜRKİYE UZLAŞMALI'

Türkiye'nin kutuplaşmadan çıkıp, acilen uzlaşma ihtiyacı olduğunu söyleyen İnce, “Bunu başaracağız. Memleket Partisi olarak, Türkiye'yi kutuplaştırmadan çıkarıp, uzlaştıracağız. İzmir Marşı ile Mehter Marşı'nı yarıştırmayacağız. İzmir Marşı, Mehter Marşı'nın alternatifi değildir. Fatih’i sevenler, Atatürk'ü sevenler olmaz. Fatih de bizim, Atatürk de bizim. İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim. Türkiye'yi uzlaştıracağız” diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ'

Yeni bir parti olduklarını söyleyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Henüz kurultayını yeni yapmış, yeni örgütlenmiş bir partiyiz. Seçimlere girme hakkını elde ettik. Çok kısa süre içerisinde, Türkiye'de birinci parti olacağız. Buna inanıyorum. 50 artı 1’i alacağız, bu iktidarı da bu muhalefeti de toptan göndereceğiz. Türkiye’nin önünü böyle açabiliriz ancak. Başka bir yolu yok. 19 yıldır Türkiye'yi geren yoksullaştıran bir iktidarın karşısında umut olamayan bir muhalefet var. Onlardan da hayır yok, bunlardan hayır yok. Toptan bir temizlik yapacak milletimiz, buna inanıyoruz."

'TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE HAZIRIZ'

"Ortada seçim yokken, 5 yıl sonrası için ittifak yapılmaz" diyen İnce, açıklamalarını, "O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle bir şey olabilir mi, böyle parti olur mu? Birleştirin, elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok, kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı dövecekler. 'Dövecekler'i, mecazi anlamda kullanıyorum tabi, yani yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu ya? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını mı yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, ‘Ben hazırım’ der. Programım hazır, tüzüğüm hazır, kadrolarım hazır, genel başkanım hazır. Biz hazırız, Türkiye’yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye’de. İttifak yapmaz mıyız? Yaparız kardeşim. Seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz, biz de varız deriz ittifakta. Ne için ‘varız’ deriz? Bu iktidarı göndermek için. İttifak o zaman olur. Haftada bir, bir araya geliyorlar. Birleştirin partileri. İyi Halk Partisi deyin, Milliyetçi Kalkınma Partisi deyin. Hani bu sistem koalisyonları bitirecekti? Koalisyon seçimden önce oluyordu, şimdi seçimden önce, sürekli koalisyon. Biz şu anda, son ana kadar tek başına iktidar olacakmış gibi, 50 artı 1 alacakmış gibi çalışacağız” ifadeleriyle sürdürdü. İnce, daha sonra Havran, Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık'ta parti binalarının açılışını yapacak.