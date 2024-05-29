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        Haberler Gündem Politika Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davasında ara karar

        Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davasında ara karar

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılandığı davada mahkeme arar kararını açıkladı. Mahkeme, firari sanık Ethem G. hakkındaki kamu davasının ayrılmasına karar vererek cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine hükmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:21
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        Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davasında ara karar
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması maksadıyla firari sanık Ethem G. hakkında tefrik kararı verilerek, esas hakkında mütalaasını sunmak üzere süre talebinde bulundu.

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        Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Ethem G. hakkındaki kamu davasının ayrılmasına karar vererek cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine hükmetti.

        Duruşmaya 11 Temmuz'da devam edilecek.

        İDDİANAMEDEN

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş "sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.

        İddianamede, şüpheliler Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak" "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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        #Muharrem İnce
        #sosyal medya
        #kumpas davası
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