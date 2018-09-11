Muharrem ayının gelmesiyle beraber, İslam dünyasında Muharrem orucu da tutulmaya başlandı. Oruca niyet etme (imsak) ve oruç açma (iftar - akşam ezanı) saatleri oruç tutanlar tarafından araştırılıyor. Peki; Muharrem orucu ne zaman açılır?
İşte; Ankara - İstanbul - İzmir imsak ve oruç açma (iftar) akşam ezanı saatleri ...
İSTANBUL AKŞAM EZANI - ORUÇ AÇMA (İFTAR) SAATLERİ
İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|11 Eylül 2018 Salı
|05:06
|06:33
|13:07
|16:40
|19:29
|20:50
|12 Eylül 2018 Çarşamba
|05:07
|06:34
|13:07
|16:38
|19:27
|20:48
|13 Eylül 2018 Perşembe
|05:08
|06:35
|13:06
|16:37
|19:25
|20:47
|14 Eylül 2018 Cuma
|05:09
|06:36
|13:06
|16:36
|19:24
|20:45
|15 Eylül 2018 Cumartesi
|05:11
|06:37
|13:06
|16:35
|19:22
|20:43
|16 Eylül 2018 Pazar
|05:12
|06:38
|13:05
|16:34
|19:20
|20:41
|17 Eylül 2018 Pazartesi
|05:13
|06:39
|13:05
|16:33
|19:18
|20:39
ANKARA AKŞAM EZANI - ORUÇ AÇMA (İFTAR) SAATLERİ
Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|11 Eylül 2018 Salı
|04:53
|06:18
|12:51
|16:24
|19:12
|20:33
|12 Eylül 2018 Çarşamba
|04:54
|06:19
|12:51
|16:23
|19:11
|20:31
|13 Eylül 2018 Perşembe
|04:55
|06:20
|12:51
|16:22
|19:09
|20:29
|14 Eylül 2018 Cuma
|04:56
|06:21
|12:50
|16:21
|19:08
|20:27
|15 Eylül 2018 Cumartesi
|04:57
|06:22
|12:50
|16:20
|19:06
|20:25
|16 Eylül 2018 Pazar
|04:58
|06:23
|12:50
|16:19
|19:04
|20:23
|17 Eylül 2018 Pazartesi
|04:59
|06:24
|12:49
|16:18
|19:03
|20:22
İZMİR AKŞAM EZANI - ORUÇ AÇMA (İFTAR) SAATLERİ
İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|11 Eylül 2018 Salı
|05:19
|06:42
|13:14
|16:47
|19:34
|20:52
|12 Eylül 2018 Çarşamba
|05:20
|06:43
|13:14
|16:46
|19:33
|20:51
|13 Eylül 2018 Perşembe
|05:21
|06:44
|13:14
|16:45
|19:31
|20:49
|14 Eylül 2018 Cuma
|05:22
|06:45
|13:13
|16:44
|19:30
|20:47
|15 Eylül 2018 Cumartesi
|05:23
|06:46
|13:13
|16:43
|19:28
|20:45
|16 Eylül 2018 Pazar
|05:24
|06:47
|13:13
|16:42
|19:27
|20:44
|17 Eylül 2018 Pazartesi
|05:25
|06:47
|13:12
|16:41
|19:25
|20:42
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