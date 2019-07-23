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Muhasebe Bölümü taban puanı 2019! İşte Muhasebe Bölümü başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Muhasebe Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Muhasebe Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

Muhasebe Bölümü taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Muhasebe Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Muhasebe Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

MUHASEBE BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Muhasebe Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Muhasebe Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.

MUHASEBE BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Bolvadin Uy Bil. Y.O.Muhasebe İÖ    EA------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISUy Sosyal Bilimler Y.O.Muhasebe İNG.  Burslu   EA------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISUy Sosyal Bilimler Y.O.Muhasebe İNG.  %75 İnd.   EA------
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Uy Bil. Y.O.Muhasebe KKTC Uyruklu    EA------
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Bolvadin Uy Bil. Y.O.Muhasebe    EADolmadıDolmadı
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Uzunköprü Uy Bil. Y.O.Muhasebe    EADolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Uy Bil. Y.O.Muhasebe    EADolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Uy Bil. Y.O.Muhasebe İÖ    EADolmadıDolmadı

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